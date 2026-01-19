У боксі таких називають "корягами", – Усик зізнався, з ким би вийшов у ринг із братів Кличків

Колишній абсолютний чемпіон світу у гевівейті Олександр Усик (24-0, 15 КО) відверто обрав собі бажаного суперника серед братів Кличків.

Цим боксер поділився в інтерв'ю Ready to Fight.

Усик зробив ставку на Кличка-молодшого. Олександр аргументував свій вибір тим, що Володимир є класичним спортсменом, з яким йому було б комфортно боксувати в одному рингу.

"Вибрав би Володимира. Він більш класичний спортсмен, мені було б із ним трошки зручніше. Віталій – дуже незручний, у боксі таких називають "корягами". Він може вдарити з таких положень, про які фізика навіть не чула", – заявив Усик.

Також український чемпіон із Криму зізнався, що зі світових легенд хотів би побитись проти Леннокса Льюїса.

Нагадаємо, що Усик запевняв, що готовий допомогти Володимиру повернутись на професійний ринг. Адже Кличко-молодший має намір побити рекорд Джорджа Формана, який є найстаршим чемпіоном світу у важкій вазі.

Раніше Льюїс зробив щиру заяву щодо Усика та досягнень українця. За словами легенди боксу, Олександр входить до переліку найкращих боксерів в історії.