Повітряний поцілунок для Дюбуа: Усик залишив емоційне послання напередодні реваншу
Олександр Усик знову нагадує, чому його вважають не лише одним із найвидовищніших, а й найхаризматичніших боксерів сучасності.
Напередодні реваншу з британцем Даніелем Дюбуа, український чемпіон записав яскраве відео з тренування, яке одразу стало вірусним у соцмережах.
На кадрах видно, як Усик проводить технічний бій із тінню. Після серії ударів він зупиняється у кутку рингу для короткого перепочинку, а в самому фіналі несподівано надсилає повітряний поцілунок просто у камеру.
Олександр не додав жодних слів до відео, такий "мовчазний меседж" виглядає не менш промовисто.
Нагадаємо, перший бій між Усиком і Дюбуа завершився перемогою українця технічним нокаутом. Але команда британця активно домагалася реваншу, переконуючи, що удар нижче пояса, після якого бій фактично було переломлено, був легальним.
Вже 19 липня у Лондоні Олександр Усик проведе другий бій із Даніелем Дюбуа, який відбудеться на легендарній арені "Вемблі".
На "Чемпіоні" також доступний онлайн-марафон за титул абсолютного чемпіона.