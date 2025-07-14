Повітряний поцілунок для Дюбуа: Усик залишив емоційне послання напередодні реваншу

Олександр Усик знову нагадує, чому його вважають не лише одним із найвидовищніших, а й найхаризматичніших боксерів сучасності.

Напередодні реваншу з британцем Даніелем Дюбуа, український чемпіон записав яскраве відео з тренування, яке одразу стало вірусним у соцмережах.

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На кадрах видно, як Усик проводить технічний бій із тінню. Після серії ударів він зупиняється у кутку рингу для короткого перепочинку, а в самому фіналі несподівано надсилає повітряний поцілунок просто у камеру.

Олександр не додав жодних слів до відео, такий "мовчазний меседж" виглядає не менш промовисто.

Нагадаємо, перший бій між Усиком і Дюбуа завершився перемогою українця технічним нокаутом. Але команда британця активно домагалася реваншу, переконуючи, що удар нижче пояса, після якого бій фактично було переломлено, був легальним.

Вже 19 липня у Лондоні Олександр Усик проведе другий бій із Даніелем Дюбуа, який відбудеться на легендарній арені "Вемблі".

На "Чемпіоні" також доступний онлайн-марафон за титул абсолютного чемпіона.