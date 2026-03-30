Британський боксер оцінив шанси Ітауми здолати Усика й інших топів дивізіону

Британський супертяж Девід Аллен (25-8-2, 20 KO) поділився думками про Мозеса Ітауму (14-0, 12 KO).

Їх він озвучив на своєму ютуб-каналі.

Боксер вважає, що в його перспективного земляка є велике майбутнє. Британець назвав лише двох боксерів, які наразі точно здолають 21-річного проспекта.

"Усик має бути фаворитом проти нього. Усик переміг усіх. Я вважаю Кабаєла фаворитом. Я думаю, що Кабаєл достатньо розумний. Він міг би перечекати бурю і перемогти його. Вордлі... Я вважаю Вордлі фаворитом, це чинний чемпіон. Потрібно поважати це. Але він точно може розгромити Вордлі, який вже довів своє вміння перевертати хід бою. Дюбуа на папері має бути фаворитом. Але я думаю, що Ітаума переможе. Гассієв не зможе його зламати, тут теж Ітаума фаворит. Околі – цікавий боєць. Околі справді вміє битися. Він незручний. Він жахливий, але, ймовірно, тут фаворитом буде Ітаума.

А найцікавіші – це Джошуа та Ф'юрі. Двоє найкращих зі свого покоління, яке, можливо, ось-ось піде. Це якщо не брати до уваги Усика. Думаю, що на даний момент він переможе їх обох, але я не думаю, що він боксуватиме з ними. Усик не боксуватиме з ним. Не думаю, що Вордлі боксуватиме з ним через дружбу та тренування в одному залі. Дюбуа боксуватиме з ним, і Кабаєл також. Єдині два бійці, в перемозі яких я впевнений зараз, це Усик і Кабаєл. Єдині двоє з усіх боксерів, за якими я стежу. Я стежу за топ-20", – сказав Аллен.