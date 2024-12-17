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За реваншем Усик – Ф'юрі слідкуватиме арбітр зі штучним інтелектом

Володимир Максименко — 17 грудня 2024, 19:14
За реваншем Усик – Ф'юрі слідкуватиме арбітр зі штучним інтелектом
Олександр Усик та Тайсон Ф'юри
Getty images

Голова управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейх заявив, що на реванші між чемпіоном світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі працюватиме суддя зі штучним інтелектом.

Про це функціонер повідомив у своєму Х-акаунті.

"Вперше за поєдинком слідкуватиме суддя зі штучним інтелектом. Вільний від упередженості та людських помилок, які може зробити The Ring.

Це революційний експеримент, який не вплине на офіційні результати та дебютує під час найбільшого бою у XXI століття", – написав Туркі.

Нагадаємо, реванш між українцем та британцем відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Перший поєдинок завершився перемогою Усика роздільним рішенням суддів.

Раніше повідомлялось, що переможець бою отримаю спеціальний пояс WBC.

Окрім того, став відомий гонорар реваншу.

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