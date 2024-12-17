Переможець реваншу Усик – Ф'юрі отримає спеціальний пояс WBC

Президент Світової боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман повідомив, що його організація розробила спеціальний пояс для переможця реваншу між чемпіоном WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та ексчемпіона Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 КО).

Про це функціонер розповів у соцмережі "Х".

"Зустрічайте пам’ятний пояс до 50-ї річниці "Гуркоту в Джунглях" – легендарного бою за титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBC між Мохаммедом Алі та Джорджем Форманом, який пройшов у самому серці Африки. Цей унікальний трофей буде вручений переможцю бою Усик - Ф’юрі 2 цієї суботи в Ер-Ріяді", – написав Сулейман.

Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.

Раніше повідомлялося. що Усик після бою з Ф'юрі планує повернутися у важку вагу.