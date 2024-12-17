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Чемпіон Бокс Усик - Ф'юрі 2

Переможець реваншу Усик – Ф'юрі отримає спеціальний пояс WBC

Олександр Булава — 17 грудня 2024, 18:18
Переможець реваншу Усик – Ф'юрі отримає спеціальний пояс WBC
Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик
Getty Images

Президент Світової боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман повідомив, що його організація розробила спеціальний пояс для переможця реваншу між чемпіоном WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та ексчемпіона Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 КО).

Про це функціонер розповів у соцмережі "Х".

"Зустрічайте пам’ятний пояс до 50-ї річниці "Гуркоту в Джунглях" – легендарного бою за титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBC між Мохаммедом Алі та Джорджем Форманом, який пройшов у самому серці Африки.

Цей унікальний трофей буде вручений переможцю бою Усик - Ф’юрі 2 цієї суботи в Ер-Ріяді", – написав Сулейман.

Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.

Раніше повідомлялося. що Усик після бою з Ф'юрі планує повернутися у важку вагу.

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Олександр Усик

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