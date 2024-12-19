Ф'юрі скоротив кількість людей: Воррен – про підготовку Тайсона до реваншу з Усиком

Промоутер Френк Воррен вважає, що ексчемпіон Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) підійде сконцентрованим до реваншу проти чемпіона WBA, WBC, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Цитує промоутера DAZN.

"Як ви знаєте, він навіть не розмовляв зі своєю дружиною кілька місяців, поки був у тренувальному таборі. Він скоротив кількість людей, які перебували поруч. Я майже не розмовляв з ним. Він просто не відповідав на дзвінки, його телефон був вимкнений. Тайсон був зосереджений на майбутньому поєдинку. Коли я побачив його на цій червоній доріжці, я подумав: "Він у чудовій формі й знаходиться у правильному місці психологічно", – сказав Воррен.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

Напередодні відбулася церемонія прибуття обох боксерів. Під час цього заходу Олександр Усик розповів, чим буде займатися напередодні поєдинку, а також заявив, що почне думати про британця лише в першому раунді.

Тайсон Ф'юрі своєю чергою впевнений у своїй достроковій перемозі. "Циганський король" заявив, що виконає обіцянку та нокаутує Усика.