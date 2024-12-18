Воррен: У контракті прописаний третій бій Усика та Ф'юрі

Промоутер Френк Воррен заявив, що у контракті чемпіона WBA, WBC, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО) та Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) прописані умови третього поєдинку.

Цитує промоутера DAZN.

Трилогія може відбутися у випадку перемоги Тайсона у реванші.

"Третій бій прописаний в контракті. Так буде, якщо Тайсон переможе, за умови, що ніхто не піде на пенсію", – сказав Воррен.

Якщо Ф'юрі все-таки вийде переможцем і проведе ще один бій з Усиком, це буде третя трилогія в його кар'єрі, оскільки раніше він бився з Деонтеєм Вайлдером і Дереком Чісорою тричі.

"Циганський король" не програв у цих шести поєдинках, він звів внічию першу сутичку з Деонтеєм і виграв усі інші зустрічі.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

Напередодні відбулася церемонія прибуття обох боксерів. Під час цього заходу Олександр Усик розповів, чим буде займатися напередодні поєдинку, а також заявив, що почне думати про британця лише в першому раунді.

Тайсон Ф'юрі своєю чергою впевнений у своїй достроковій перемозі. "Циганський король" заявив, що виконає обіцянку та нокаутує Усика.