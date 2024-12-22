Він хоче грошей: промоутер Усика прокоментував бажання Ф'юрі провести третій бій

Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу з боксу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика, прокоментував бажання Тайсона Ф'юрі провести третій бій з українцем.

Менеджер дав інтерв'ю Youtube-каналу Fight Hub.

"Він просто хоче грошей, бо він жадібне пузо. У нього повинна бути якась мотивація.

Чи можливо це? Як повинен Олександр готуватись до третього бою після двох перемог? Йому потрібна буде дуже сильна мотивація, стимул. Інакше це буде дуже важко", – вважає Красюк.