Він хоче грошей: промоутер Усика прокоментував бажання Ф'юрі провести третій бій
Олександр Усик та Олександр Красюк
instagram.com/alex.krassyuk
Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу з боксу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика, прокоментував бажання Тайсона Ф'юрі провести третій бій з українцем.
Менеджер дав інтерв'ю Youtube-каналу Fight Hub.
"Він просто хоче грошей, бо він жадібне пузо. У нього повинна бути якась мотивація.
Чи можливо це? Як повинен Олександр готуватись до третього бою після двох перемог? Йому потрібна буде дуже сильна мотивація, стимул. Інакше це буде дуже важко", – вважає Красюк.
Нагадаємо, українець переміг "Циганського короля" одноголосним рішенням суддів.
Зазначимо, що після бою Усик заявив про бажання провести реванш із Даніелем Дюбуа.
Раніше Красюк оцінив перемогу Олександра над Ф'юрі.