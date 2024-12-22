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Він хоче грошей: промоутер Усика прокоментував бажання Ф'юрі провести третій бій

Володимир Максименко — 22 грудня 2024, 17:19
Він хоче грошей: промоутер Усика прокоментував бажання Ф'юрі провести третій бій
Олександр Усик та Олександр Красюк
instagram.com/alex.krassyuk

Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу з боксу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика, прокоментував бажання Тайсона Ф'юрі провести третій бій з українцем.

Менеджер дав інтерв'ю Youtube-каналу Fight Hub.

"Він просто хоче грошей, бо він жадібне пузо. У нього повинна бути якась мотивація.

Чи можливо це? Як повинен Олександр готуватись до третього бою після двох перемог? Йому потрібна буде дуже сильна мотивація, стимул. Інакше це буде дуже важко", – вважає Красюк.

Нагадаємо, українець переміг "Циганського короля" одноголосним рішенням суддів.

Зазначимо, що після бою Усик заявив про бажання провести реванш із Даніелем Дюбуа.

Раніше Красюк оцінив перемогу Олександра над Ф'юрі.

Олександр Красюк Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

Олександр Красюк

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