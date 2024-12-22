Не очікував такого результату: промоутер Усика – про перемогу над Ф'юрі

Промоутер Олександр Красюк, який представляє чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО) вважає, що судді віддали справедливу перемогу українцю у реванші з Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО).

Про це промоутер розповів у коментарі LuckyPunch.

"Не очікував, що буде такий результат. Справедливо? Абсолютно. Маю такі самі записки. Усик віддав першу половину бою? Це звична історія. Так завжди відбувається у його боях", – розповів Красюк.

Нагадаємо, бій пройшов усю дистанцію в 12 раундів та завершився перемогою українця одноголосним рішенням суддів: 116:112, 116:112, 116:112.

Зазначимо, що гонорар Олександра за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

На відміну від першого бою, на кону не стояло абсолютне чемпіонство в хевівейті, оскільки влітку Усик звільнив пояс IBF. Нині ним володіє британець Даніель Дюбуа.

Після поєдинку Усик заявив про бажання провести реванш із Дюбуа та ще раз стати абсолютним чемпіоном світу. У 2023-му Усик вже переміг Даніеля нокаутом у дев'ятому раунді.