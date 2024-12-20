Усик: Мені допомагають мій Бог, моя команда та моя дружина

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександр Усик дав інтерв'ю після церемонії зважування напередодні реваншу проти Тайсона Ф'юрі.

Український боксер поспілкувався із Sky Sports.

- Ти був віч-на-віч з Тайсоном Ф'юрі, що ти відчув?

– Нічого.

- Як ти справляєшся з тим, що Тайсон намагається зробити з тобою?

- Мені допомагають мій ангел, мій Бог, моя команда та моя дружина.

- Твоя дружина вже тут, кому три присвятиш цю перемогу?

– Я скажу про це завтра.

'I'll talk to you tomorrow' 🤣



Oleksandr Usyk kept his interview short and sweet 🗣️#UsykFury2 x #RiyadhSeason | Tomorrow | Live on Sky Sports Box Office pic.twitter.com/7hvpDy1H1u — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) December 20, 2024

Нагадаємо, вчора боксери провели найдовшу в історії битву поглядів і обмінялися "люб'язностями".

Реванш між Усиком та Ф'юрі відбудеться завтра, 21 грудня, в Ер-Ріяді.

Раніше став відомим гонорар поєдинку.