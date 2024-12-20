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Чемпіон Бокс Усик - Ф'юрі 2

Усик: Мені допомагають мій Бог, моя команда та моя дружина

Володимир Максименко — 20 грудня 2024, 22:00
Усик: Мені допомагають мій Бог, моя команда та моя дружина
Олександр Усик
instagram.com/usykaa

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександр Усик дав інтерв'ю після церемонії зважування напередодні реваншу проти Тайсона Ф'юрі.

Український боксер поспілкувався із Sky Sports.

- Ти був віч-на-віч з Тайсоном Ф'юрі, що ти відчув?

– Нічого.

- Як ти справляєшся з тим, що Тайсон намагається зробити з тобою?

- Мені допомагають мій ангел, мій Бог, моя команда та моя дружина.

- Твоя дружина вже тут, кому три присвятиш цю перемогу?

– Я скажу про це завтра.

Нагадаємо, вчора боксери провели найдовшу в історії битву поглядів і обмінялися "люб'язностями".

Реванш між Усиком та Ф'юрі відбудеться завтра, 21 грудня, в Ер-Ріяді.

Раніше став відомим гонорар поєдинку.

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