Усик: Мені допомагають мій Бог, моя команда та моя дружина
Олександр Усик
instagram.com/usykaa
Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександр Усик дав інтерв'ю після церемонії зважування напередодні реваншу проти Тайсона Ф'юрі.
Український боксер поспілкувався із Sky Sports.
- Ти був віч-на-віч з Тайсоном Ф'юрі, що ти відчув?
– Нічого.
- Як ти справляєшся з тим, що Тайсон намагається зробити з тобою?
- Мені допомагають мій ангел, мій Бог, моя команда та моя дружина.
- Твоя дружина вже тут, кому три присвятиш цю перемогу?
– Я скажу про це завтра.
Нагадаємо, вчора боксери провели найдовшу в історії битву поглядів і обмінялися "люб'язностями".
Реванш між Усиком та Ф'юрі відбудеться завтра, 21 грудня, в Ер-Ріяді.
Раніше став відомим гонорар поєдинку.