Авторитетний аналітик назвав головну умову для перемоги Ф'юрі у можливому бою з Дюбуа

Британський боксерський аналітик Гарет Девіс хотів би у майбутньому побачити протистояння Даніеля Дюбуа (24-3, 23 КО) проти Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО).

Про це він розповів у коментарі Boxing News 24.

"У нього є навички, щоб нейтралізувати Даніеля Дюбуа, але він має бути у своїй найкращій формі. Йому потрібно діяти невловимо та добре рухатися. Думаю, саме це стане ключовим у бою. У нього точно достатньо боксерського інтелекту, щоб це зробити.

Я можу уявити, що переможець бою Ф'юрі – Джошуа або навіть кожен із них окремо зустрінеться з Даніелем Дюбуа. Мабуть, це тому, що я сам хотів би побачити такий поєдинок", – сказав Девіс.