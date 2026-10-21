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Авторитетний аналітик назвав головну умову для перемоги Ф'юрі у можливому бою з Дюбуа

Софія Кулай — 21 жовтня 2026, 14:17
Авторитетний аналітик назвав головну умову для перемоги Ф'юрі у можливому бою з Дюбуа
Тайсон Ф'юрі
instagram.com/tysonfury

Британський боксерський аналітик Гарет Девіс хотів би у майбутньому побачити протистояння Даніеля Дюбуа (24-3, 23 КО) проти Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО).

Про це він розповів у коментарі Boxing News 24.

"У нього є навички, щоб нейтралізувати Даніеля Дюбуа, але він має бути у своїй найкращій формі. Йому потрібно діяти невловимо та добре рухатися. Думаю, саме це стане ключовим у бою. У нього точно достатньо боксерського інтелекту, щоб це зробити.

Я можу уявити, що переможець бою Ф'юрі – Джошуа або навіть кожен із них окремо зустрінеться з Даніелем Дюбуа. Мабуть, це тому, що я сам хотів би побачити такий поєдинок", – сказав Девіс.

Раніше промоутер Френк Воррен не виключив можливого двобою "Динаміта" проти "Циганського короля".

Нагадаємо, що 17 жовтня 29-річний британець переміг нокаутом у 2-му раунді Фабіо Вордлі. Після цього він отримав виклик на бій від Філіпа Хрговича.

Натомість наступний двобій Тайсона ще попереду. 11 грудня "Циганський король" у британській дуелі зіштовхнеться з Ентоні Джошуа. Вихід обох британців на ринг у Кардіффі очікується близько 03:00 (за київським часом). Переможець зустрічі отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super.

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