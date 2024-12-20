Beard gate not over: команда Усика вимагає, щоб Ф'юрі підстриг бороду

Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика, незадоволений тим, наскільки довгою є борода Тайсона Ф'юрі.

Про це повідомляє журналіст Daily Mirror Кріс МакКенна.

За інформацією джерела, Красюк продовжує стверджувати, що Ф'юрі повинен підстригти свою бороду до титульного поєдинку 21 грудня.

Українець посилається на правила WBC про те, що довжина бороди не може виконувати роль "подушки" або змінювати траєкторію ударів.

Зазначається, що Красюк продовжуватиме "просувати це питання далі".

Beard gate at the boxing is not over. Usyk promoter Alex Krassyuk continuing to argue that Fury should trim his beard citing WBC rules about how the length of the beard cannot act as a cushion or alter trajectory of shots. He says they will continue to "push this further" — Chris McKenna (@cmckennasport) December 20, 2024

Нагадаємо, що Олександр Красюк виступив під час вчорашньої пресконференції, поговоривши про Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі.