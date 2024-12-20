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Beard gate not over: команда Усика вимагає, щоб Ф'юрі підстриг бороду

Олексій Погорелов — 20 грудня 2024, 21:08
Beard gate not over: команда Усика вимагає, щоб Ф'юрі підстриг бороду
Тайсон Ф'юрі
Пресслужба Riyadh Season

Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика, незадоволений тим, наскільки довгою є борода Тайсона Ф'юрі.

Про це повідомляє журналіст Daily Mirror Кріс МакКенна.

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За інформацією джерела, Красюк продовжує стверджувати, що Ф'юрі повинен підстригти свою бороду до титульного поєдинку 21 грудня.

Українець посилається на правила WBC про те, що довжина бороди не може виконувати роль "подушки" або змінювати траєкторію ударів.

Зазначається, що Красюк продовжуватиме "просувати це питання далі".

Нагадаємо, що Олександр Красюк виступив під час вчорашньої пресконференції, поговоривши про Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі.

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