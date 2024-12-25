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Атлас пояснив, за рахунок чого Усик входить до найкращих боксерів епохи

Руслан Травкін — 25 грудня 2024, 08:34
Атлас пояснив, за рахунок чого Усик входить до найкращих боксерів епохи
Пресслужба Riyadh Season

Легендарний тренер Тедді Атлас вважає, що Олександр Усик (23-0, 14 КО) через свою емоційну стійкість та високий рівень вмінь заслуговує претендувати на звання одного з найкращих боксерів епохи.

Його слова цитує ProBoxingFans.

"Він робить все справді добре. Він не має жодного слабкого місця. І найголовніше зрештою найсильніша його частина — це ментальна частина. Він завжди контролює себе. Завжди.

Він заслужив право згадуватися поряд з усіма найкращими хлопцями. Він заслужив право згадуватися поряд із усіма найкращими хлопцями. Він один із найбільших переможців нашої епохи. немає нічого, щоб він не робив справді добре", – сказав Атлас.

Зазначимо, що українець здобув перемогу над Ф'юрі одностайним рішенням суддів. Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів. Свою перемогу Усик присвятив матері.

Також перемогу Усику віддав штучний інтелект, який вперше оцінював боксерський поєдинок – 118:112.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Тедді Атлас

Олександр Усик

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