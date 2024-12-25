Атлас пояснив, за рахунок чого Усик входить до найкращих боксерів епохи

Легендарний тренер Тедді Атлас вважає, що Олександр Усик (23-0, 14 КО) через свою емоційну стійкість та високий рівень вмінь заслуговує претендувати на звання одного з найкращих боксерів епохи.

Його слова цитує ProBoxingFans.

"Він робить все справді добре. Він не має жодного слабкого місця. І найголовніше зрештою найсильніша його частина — це ментальна частина. Він завжди контролює себе. Завжди.

Він заслужив право згадуватися поряд з усіма найкращими хлопцями. Він заслужив право згадуватися поряд із усіма найкращими хлопцями. Він один із найбільших переможців нашої епохи. немає нічого, щоб він не робив справді добре", – сказав Атлас.