Ф'юрі – Усику: Ти знаєш, що я надеру тобі зад, с*ка

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) планує перемогти у реванші чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та WBC Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Про це він розповів під час спільного з українцем інтерв'ю DAZN Boxing.

Боксери пригадали момент, коли Усик відправив Ф'юрі у нокдаун.

"Він міг вдарити мене цим ударом мільйон разів, можливо, це не дало б, жодного ефекту, але він вдарив мене, і цей удар мав ефект, і це було чудово для нього", – сказав "Циганський король".

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Потім британець звернувся до свого майбутнього опонента, пригрозивши йому важким поєдинком, у якому він збирається повернути собі статус чемпіона світу.

"У тебе був маленький шанс нокаутувати мене, чи не так? Ти не зміг цього зробити. Ти вдарив мене 10 раз, і не зміг цього зробити. Ти навіть не зміг мене відправити на настил рингу після того, як я був на "ватних" ногах. Ти завдав 10 ударів, 10 чистих ударів у підборіддя, я не торкнувся настилу рингу. Тобі кінець у реванші. Як казав Тупак: "Ти вдарив мене своїми найкращими ударами, і ти не зміг зробити ні**я. Ти знаєш, що на тебе чекає, я надеру тобі зад, с*ка".

Реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі пройде 21 грудня в саудівському Ер-Ріяді.

У цьому ж інтерв'ю 37-річний українець запевнив фанатів боксу, що майбутній бій з британцем буде ще кращим, ніж їхній попередній поєдинок.