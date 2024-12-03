Усик: Наступний бій з Ф'юрі буде кращим за попередній

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та WBC Олександр Усик (22-0, 14 КО) запевнив, що реванш з Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) сподобається фанатам ще більше, ніж їхня попередня зустріч.

Про це 37-річний українець заявив під час інтерв'ю DAZN Boxing.

Усик та Ф'юрі зустрілися за одним столом та обмінялися люб'язностями.

"Удачі в тренувальному таборі, добре готуйся і сподіваюся, що ти все чудово пройдеш, і ми проведемо чудовий бій", – сказав Тайсон.

"Тобі того ж. Будь ласка, обережніше. Тому що це був чудовий бій", – відповів Олександр.

Ведучий інтерв'ю запитав чемпіона, чи буде наступний бій кращим за попередній, на що Усик відповів: "Так".

Реванш за звання чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та WBC між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Раніше став відомий повний кард вечору боксу 22 лютого 2025 року, головною подією якого стане реванш Артура Бітербієва та Дмитра Бівола.