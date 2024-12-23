Сподіваюсь, вам сподобалось: Богачук – про перемогу
Сергій Богачук
Boxing News
Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (25-2, 24 КО) прокоментував перемогу над британцем Ішмаелем Девісом (13-2, 6 КО) в андеркарді реваншу Усик – Ф’юрі.
Боксер прокоментував бій на своєму акаунті в соцмережі Х.
"Дякую моїй команді та моїм уболівальникам. Сподіваюся, вам сподобалось", – написав Богачук.
Нагадаємо, у другому раунді українець відправив суперника у нокдаун, але Девіс продовжив бій.
Вже у шостому раунді Ішмаель не зміг продовжити поєдинок. Таким чином, Богачук достроково переміг.
У андеркарді реваншу Усик – Ф’юрі провели бої ще двоє українців. Андрій Новицький захистив титул WBC International, а Даніель Лапін захистив титул WBA Continental та здобув пояс IBF Continental.