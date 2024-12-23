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Чемпіон Бокс Усик - Ф'юрі 2

Сподіваюсь, вам сподобалось: Богачук – про перемогу

Микита Павлів — 23 грудня 2024, 16:25
Сподіваюсь, вам сподобалось: Богачук – про перемогу
Сергій Богачук
Boxing News

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (25-2, 24 КО) прокоментував перемогу над британцем Ішмаелем Девісом (13-2, 6 КО) в андеркарді реваншу Усик – Ф’юрі.

Боксер прокоментував бій на своєму акаунті в соцмережі Х.

"Дякую моїй команді та моїм уболівальникам. Сподіваюся, вам сподобалось", – написав Богачук.

Нагадаємо, у другому раунді українець відправив суперника у нокдаун, але Девіс продовжив бій.

Вже у шостому раунді Ішмаель не зміг продовжити поєдинок. Таким чином, Богачук достроково переміг.

У андеркарді реваншу Усик – Ф’юрі провели бої ще двоє українців. Андрій Новицький захистив титул WBC International, а Даніель Лапін захистив титул WBA Continental та здобув пояс IBF Continental.

Новицький Олександр Усик Даніель Лапін Сергій Богачук

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