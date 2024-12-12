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Спаринг-партнер Ф'юрі назвав головні плюси Тайсона

Руслан Травкін — 12 грудня 2024, 13:23
Спаринг-партнер Ф'юрі назвав головні плюси Тайсона
Getty images

Британський суперважковаговик Девід Аделейе (13-1, 12 КО), який є постійним спаринг-партнером Ф'юрі (34-1-1, 24 КО), назвав головні боксерські плюси Тайсона.

Його слова цитує TalkSport.

"Він дуже незручний. Коли ви бачите Тайсона, вам здається, що він просто завдає певних ударів. Однак, коли ви з ним в одному рингу, він робить все. Але з його таймінгом це важко помітити.

Це важко оцінити, і безперечно важко побачити певні удари, оскільки він завдає їх у різний час. Він робить це дуже незручно, він дуже високий, має довгі руки, і його таймінг – ось, що має ключове значення. А ще він знає, коли потрібно завдавати ударів. Він дуже розумний.

Тренувальні табори Тайсона? У його таборі немає підлабузників, вони кажуть йому все як є", – сказав Аделейе.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар бою становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

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