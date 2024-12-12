Спаринг-партнер Ф'юрі назвав головні плюси Тайсона

Британський суперважковаговик Девід Аделейе (13-1, 12 КО), який є постійним спаринг-партнером Ф'юрі (34-1-1, 24 КО), назвав головні боксерські плюси Тайсона.

Його слова цитує TalkSport.

"Він дуже незручний. Коли ви бачите Тайсона, вам здається, що він просто завдає певних ударів. Однак, коли ви з ним в одному рингу, він робить все. Але з його таймінгом це важко помітити.

Це важко оцінити, і безперечно важко побачити певні удари, оскільки він завдає їх у різний час. Він робить це дуже незручно, він дуже високий, має довгі руки, і його таймінг – ось, що має ключове значення. А ще він знає, коли потрібно завдавати ударів. Він дуже розумний.

Тренувальні табори Тайсона? У його таборі немає підлабузників, вони кажуть йому все як є", – сказав Аделейе.