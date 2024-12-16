Рой Кін зробив прогноз на реванш Усика та Ф'юрі

Легенда Манчестер Юнайтед Рой Кін дав короткий прогноз на реванш між чемпіоном світу за версіями WBC, WBA, WBO, IBO Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі.

Колишній футболіст у бесіді із Мікою Річардсом заявив, що британець знов буде битим.

Roy Keane & Micah Richards' predictions for #UsykFury2 👀pic.twitter.com/oUnsWaRYCy — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) December 16, 2024

Нагадаємо, що бій між Усиком та Ф'юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Перша зустріч боксерів завершилась перемогою українця роздільним рішенням суддів.

Раніше Усик розповів про свої плани після бою з "Циганським королем".

Окрім того, став відомий гонорар боксерів за майбутній поєдинок..