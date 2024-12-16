Рой Кін зробив прогноз на реванш Усика та Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик
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Легенда Манчестер Юнайтед Рой Кін дав короткий прогноз на реванш між чемпіоном світу за версіями WBC, WBA, WBO, IBO Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі.
Колишній футболіст у бесіді із Мікою Річардсом заявив, що британець знов буде битим.
Нагадаємо, що бій між Усиком та Ф'юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Перша зустріч боксерів завершилась перемогою українця роздільним рішенням суддів.
Раніше Усик розповів про свої плани після бою з "Циганським королем".
Окрім того, став відомий гонорар боксерів за майбутній поєдинок..