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Чемпіон Бокс Усик - Ф'юрі 2

Рой Кін зробив прогноз на реванш Усика та Ф'юрі

Володимир Максименко — 16 грудня 2024, 22:37
Рой Кін зробив прогноз на реванш Усика та Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик
Netflix

Легенда Манчестер Юнайтед Рой Кін дав короткий прогноз на реванш між чемпіоном світу за версіями WBC, WBA, WBO, IBO Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі.

Колишній футболіст у бесіді із Мікою Річардсом заявив, що британець знов буде битим.

 Нагадаємо, що бій між Усиком та Ф'юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Перша зустріч боксерів завершилась перемогою українця роздільним рішенням суддів.

Раніше Усик розповів про свої плани після бою з "Циганським королем".

Окрім того, став відомий гонорар боксерів за майбутній поєдинок..

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Рой Кін

Рой Кін

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