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Чемпіон Бокс Усик - Ф'юрі 2

Гірн: Я на 100% вболіватиму за Ф'юрі

Руслан Травкін — 17 грудня 2024, 09:55
Гірн: Я на 100% вболіватиму за Ф'юрі

Промоутер Едді Гірн, який представляє інтереси Ентоні Джошуа та ще низки відомих боксерів, зізнався, що хоч і поважає Олександра Усика (22-0, 14 КО), але буде вболівати за свого земляка Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 КО).

Про це він сказав у коментарі для The Stomping Ground.

"Думаю, було б дуже складно вибрати когось іншого переможцем цього бою, крім Усика. Чи зможе Ф’юрі перемогти? Так.

Наступної суботи йому доведеться зробити надзвичайні речі, щоб перемогти Олександра Усика, але я також вірю, що він людина, яка здатна робити надзвичайні речі. Тож вперед, Тайсоне, я на 100% за Ф’юрі.

Я люблю Усика, але ми всі вболіваємо за британців і сподіваємося, що він зробить це", – сказав Гірн.

Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.

Зазначимо, що Усик вже завершив свій тренувальний збір та прибув до Саудівської Аравії.

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Едді Гірн

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