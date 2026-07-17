Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Бокс

Гірн: Руїс зможе перемогти Дюбуа та Кабаєла

Олександр Булава — 17 липня 2026, 10:25
Гірн: Руїс зможе перемогти Дюбуа та Кабаєла
Енді Руїс
Getty Images

Промоутер Едді Гірн оцінив перспективи колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Енді Руїса-молодшого (35-2-1, 22 KO).

Його слова передає Boxing Scene.

"Я думаю, що він стане величезною загрозою для [надважкого] дивізіону. У нього величезна армія фанатів, він гучне ім'я і дуже хороший боєць.

Коли я дивлюся на поточну ситуацію у надважкій вазі, то звертаю увагу на чемпіонів. Гассієв – чемпіон за версією WBA, [Руїс] його переможе.

Я також вважаю, що він переможе Даніеля Дюбуа та [колишнього володаря титулу WBO] Фабіо Вордлі. Вірю, що він може здолати Агіта Кабаєла.

Не зрозумійте мене неправильно, він не боксував два роки, і його перший бій після повернення відбудеться на початку вересня, але я вірю, що він переможе цих хлопців", – сказав Гірн.

Напередодні Енді підписав контракт з Matchroom Boxing Едді Гірна.

Востаннє Руїс бився влітку 2024 року. Його поєдинок із Джарреллом Міллером завершився внічию.

Едді Гірн Енді Руїс

Енді Руїс

Matchroom Гірна підписав контракт з ексчемпіоном світу у надважкій вазі
Відомий промоутер розповів, хто точно не стане суперником Ф'юрі: Запросив абсолютно божевільну суму
Шанси були 50 на 50: ексчемпіон світу оцінив перемогу Усика над Верховеном, згадавши роботу судді
Усик – Верховен: зірковий супертяж зізнався, чи вірить в апсет
Він здатний його нокаутувати: ексчемпіон світу назвав переможця битви Джошуа – Ф'юрі

Останні новини