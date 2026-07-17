Гірн: Руїс зможе перемогти Дюбуа та Кабаєла
Промоутер Едді Гірн оцінив перспективи колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Енді Руїса-молодшого (35-2-1, 22 KO).
Його слова передає Boxing Scene.
"Я думаю, що він стане величезною загрозою для [надважкого] дивізіону. У нього величезна армія фанатів, він гучне ім'я і дуже хороший боєць.
Коли я дивлюся на поточну ситуацію у надважкій вазі, то звертаю увагу на чемпіонів. Гассієв – чемпіон за версією WBA, [Руїс] його переможе.
Я також вважаю, що він переможе Даніеля Дюбуа та [колишнього володаря титулу WBO] Фабіо Вордлі. Вірю, що він може здолати Агіта Кабаєла.
Не зрозумійте мене неправильно, він не боксував два роки, і його перший бій після повернення відбудеться на початку вересня, але я вірю, що він переможе цих хлопців", – сказав Гірн.
Напередодні Енді підписав контракт з Matchroom Boxing Едді Гірна.
Востаннє Руїс бився влітку 2024 року. Його поєдинок із Джарреллом Міллером завершився внічию.