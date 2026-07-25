Його ганяють ці божевільні українці: промоутер – про зміну тренувального процесу Джошуа

Едді Гірн висловився про тренування Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) у таборі колишнього абсолюта Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Його слова передає Pro Boxing Fans.

Напередодні битви Ей Джея проти Крістіана Пренги (20-1, 20 КО) промоутер пояснив, чим відрізнялась підготовка британця. Він заявив, що значно збільшився обсяг роботи.

"Насправді це тонкощі того, що вони роблять у команді. Все надзвичайно науково. Ніколи раніше не було такого, щоб він дзвонив мені по відеозв'язку з ліжка, кажучи: "Я не впевнений у цьому, друже. Це просто божевілля". І Джошуа завжди наполегливо працював. Не те щоб він у попередніх тренувальних табора халтурив, але цього разу Ей Джей працював вдвічі більше, ніж будь-коли раніше, і я знаю, наскільки наполегливо він працював раніше. Ось чому я хочу, щоб ця жертва ввечері окупилась", – сказав Гірн.

Менеджер відзначив мотивацію свого клієнта повернутись на вершину надважкого дивізіону. Саме тому Ентоні витримує навантаження українських тренерів, хоча не звик до такого.

"Якщо говорити про Гандію, то він ніколи раніше там не був. Він живе в будинку сам, тренується тричі на день. Тож це показує, наскільки сильно він цього хоче. Знаєте, коли люди кажуть: "Чому він це робить?" Тому що він хоче перемогти, і він це любить. Якби це було не так, як ви думаєте, чи жив би він десь у Гандії, де його ганяють ці божевільні українці? Ні, дякую. Ось наскільки сильно він цього хоче. Тож, знаєте, я кажу: "Тільки те, що ти наполегливо працюєш, не означає, що ти завжди перемагатимеш, але це дає тобі чудову можливість", – підсумував промоутер.

Зазначимо, що Джошуа почав тренуватись з командою Усика у 2025 році. Його тренує Єгор Голуб під керівництвом якого британець провів один бій, перемігши Джейка Пола.

Битва Ей Джея та Крістіана Пренги відбудеться 25 липня в Ер-Ріяді. Кард вечора боксу розпочнеться о 18:00 за київським часом, а головний поєдинок – орієнтовно опівночі.