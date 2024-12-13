Його мислення змінилося: Паркер – про реванш Ф'юрі з Усиком

Тимчасовий чемпіон WBO Джозеф Паркер (35-3, 23 KO) вважає, що Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) змінив своє ставлення до реваншу проти володаря поясів WBC, WBA, WBO й IBO Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Цитує Паркера Boxing News 24/7.

"Перший їх поєдинок був близьким. Думаю, що мислення Тайсона змінилося перед цим боєм. Вірю, що Ф’юрі може перемогти Усика за очками, але це непросте завдання. Я на стороні Тайсона, але це рішення за очками. Я б хотів кинути виклик переможцю реваншу. Якщо переможець цього бою зможе зустрітися з переможцем мого бою проти Даніеля Дюбуа, то давайте зробимо це", – заявив Паркер.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усик.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

Раніше повідомлялося, що Тайсон змінив стратегію на другий поєдинок проти Олександра.