Усик: Я дуже поважаю Тайсона Ф'юрі, він зробив мене сильнішим

Український чемпіон світу в суперважкій вазі WBA, WBC, WBO та IBO Олександр Усик (23-0, 14 КО) оцінив протистояння з британцем Тайсоном Ф'юрі (34-1-2, 14 KO).

Про це боксер розповів на пресконференції.

"Коли підходив до 12 раунду, чи був впевнений, що виграю по очках? Я просто продовжував боксувати та втілював мій план. Цей бій не був легшим за перший поєдинок", – розповів Олександр.

Також Усик відповів на запитання про зв'язок з Ф'юрі після 24 раундів в ринзі.

"Тайсон мій найкращий друг. Я його дуже поважаю, він дуже крутий опонент, який зробив мене сильнішим. Ф’юрі не надто мотивував мене, але він чудовий суперник, він великий мужик, чудовий боксер. Він хороша людина. Я дуже поважаю Тайсона Ф'юрі. Послухайте, 24 раунди! Зараз це вже історія", – зазначив Усик.

Зазначимо, що українець здобув перемогу одностайним рішенням суддів. Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів. Свою перемогу Усик присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.

Нагадаємо, в першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

На відміну від першого бою, на кону не стояло абсолютне чемпіонство в хевівейті, оскільки влітку Усик звільнив пояс IBF. Нині ним володіє британець Даніель Дюбуа, який після бою піднявся на ринг і запропонував Усику провести реванш – українець погодився.