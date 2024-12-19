Красюк – про Усика: Хто б міг подумати, що малий хлопець із Симферополя стане чемпіоном?

Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика (22-0, 14 КО), розповів, що думає про реванш свого клієнта з Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО). Він зауважив, що Усик пройшов шлях від маленького хлопчика з Сімферополя до абсолютного чемпіона світу.

Про це він сказав на прессконференції, яка була присвячена боксерському вечору в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) 21 грудня.

"Хто б міг подумати, що малий хлопець із Симферополя стане чемпіоном. Його мрія збулася. Наша мрія збулася. Мрія його фанатів збулася. Єдиний чоловік у королівстві, що має звичку втілювати мрії. Ф'юрі? Ми знаємо, що він не дуже любить робити реванші, проте ми знаємо, що мужність живе у його серці. Дякую, що ти тут. Один день відділяє нас від бою та його результату. Як сказано у мудрій книзі: "Не швидким належить перемога в гонитві, не сильним – перемога в битві, не мудрим – хліб, не розумним – багатство, і не тим, хто має знання, – прихильність, бо час і випадок трапляються з усіма". Пані та панове, нехай Господь благословить бійців. Нехай сила та відвага супроводжують їх у бою. Удачі обом, і нехай найкращий переможе знову. Дякую", – сказав Красюк.

Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Ф'юрі в нашому онлайн-марафоні.

Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.