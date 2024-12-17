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Новицький: Я зроблю свою роботу на 100% в поєдинку з Рамірезом

Олександр Булава — 17 грудня 2024, 21:38
Новицький: Я зроблю свою роботу на 100% в поєдинку з Рамірезом
Андрій Новицький
Getty images

Чемпіон WBC International у надважкій вазі Андрій Новицький (13-0, 10 КО) готовий до поєдинку з мексиканцем Едгаром Рамірезом (10-1-1, 4 КО) в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі.

Про це боксер розповів у коментарі DAZN.

"Це мій другий візит до Ер-Ріяда. Я дуже схвильований, адже нас очікує дуже велике шоу. Я продемонструю, на що здатний у поєдинку зі своїм суперником.

Мій суперник? Це черговий мексиканський хлопець. Я вже бився з багатьма мексиканськими боксерами. Але він просто наступний, мій черговий суперник. Я зроблю свою роботу на 100%", – розповів Новицький.

Зазначимо, що Новицький розпочав професійну кар'єру в лютому 2023 року. Відтоді перемагав у всіх 13 поєдинках, зокрема у десяти — достроково.

Зокрема свій останній бій проти американця Шона Лафері він завершив перемогою одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо, двобій Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У першому бою українець переміг британця в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу. У реванші цей статус не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа.

Новицький

Новицький

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