Новицький – після перемоги над Раміресом: Я хочу бій із Вайлдером

Чемпіон WBC International у надважкій вазі Андрій Новицький прокоментував свою перемогу над Едгаром Рамірезом та озвучив плани на майбутнє.

Спортсмен дав інтерв'ю сервісу MEGOGO.

"Я дуже щасливий вдруге бути у Саудівській Аравії. Дякую Лос-Анджелесу, Україні – я дуже щасливий перемогти сьогодні.

Тепер я буду святкувати та відпочивати. Наступного року я хочу зустрітись Вайлдером, якщо це буде можливо", – розповів Новицький.