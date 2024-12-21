Новицький – після перемоги над Раміресом: Я хочу бій із Вайлдером
Андрій Новицький проти Едгара Раміреза
x.com/Queensberry
Чемпіон WBC International у надважкій вазі Андрій Новицький прокоментував свою перемогу над Едгаром Рамірезом та озвучив плани на майбутнє.
Спортсмен дав інтерв'ю сервісу MEGOGO.
"Я дуже щасливий вдруге бути у Саудівській Аравії. Дякую Лос-Анджелесу, Україні – я дуже щасливий перемогти сьогодні.
Тепер я буду святкувати та відпочивати. Наступного року я хочу зустрітись Вайлдером, якщо це буде можливо", – розповів Новицький.
Зазначимо, ця перемога стала 14-ю у кар'єрі українського боксера.
Нагадаємо, що на сайті Чемпіон можна слідкувати за онлайн-марафоном реваншу між Усиком та Ф'юрі.