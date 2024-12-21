Новицький переміг Раміреза в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі

В андеркарді реваншу між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбувся перший бій за участю українського боксера, в якому український чемпіон WBC International у надважкій вазі Андрій Новицький (13-0, 10 КО) здолав мексиканця Едгара Раміреза одноголосним рішенням суддів.

Українець на правах фаворита розпочав бій досить активно, провівши декілька непоганих джебів по голові суперника.

Новицький досить швидко відчув впевненість у своїх силах, виконавши аперкот вже у другому раунді поєдинку.

Через суттєву різницю у зрості та розмаху рук Новицький успішно тримав Раміреза на безпечній дистанції, тому "вибухи" під кінець раундів від мексиканця не мали успіху в перші три раунди.

Восьмий раунд виявився найважчим для Новицького. Рамірез зміг провести два потужні бокові удари, які українець пропустив.

Під завісу бою Андрій почав пропускати більше ударів від мексиканця, проте ризику нокауту не було.

Заключний раунд пройшов на зустрічних курсах, проте хуки Новицького були більш небезпечними.

Поєдинок тривав всі десять раундів та завершився перемогою українця одноголосним рішенням суддів.

Andrii Novytskyi remains the WBC international heavyweight champion after a majority decision victory 📋#Usyk2Fury | BUY NOW on TNT Sports Box Office ▶️ https://t.co/FXWiFF9GtR pic.twitter.com/XOr7hw5o0j — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) December 21, 2024

Результат суддівських записок:

100-90

100-90

98-92

Зазначимо, що на сайті Чемпіон можна слідкувати за онлайн-марафоном реваншу між Усиком та Ф'юрі.