Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс Усик - Ф'юрі 2

Бій двох найкращих бійців у світі: Неймар – про реванш Усика з Ф'юрі

Олександр Булава — 20 грудня 2024, 11:10
Бій двох найкращих бійців у світі: Неймар – про реванш Усика з Ф'юрі
Неймар
Getty Images

Зірковий бразильський форвард Неймар оцінив бій-реванш між Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Про це футболіст розповів у коментарі TNT Sports Boxing.

"Це буде хороший поєдинок між двома найкращими бійцями світу. Шанси – 50 на 50", – сказав Неймар.

Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Ф'юрі в нашому онлайн-марафоні.

Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.

Неймар Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

Неймар

Неймар хоче влітку перейти в Інтер Маямі
Неймар: Період у ПСЖ був і добрим, і поганим
Коли лазарет став домом: 13 "найкришталевіших" футболістів останніх 15 років
Мессі лише шостий. Складено рейтинг найкращих вінгерів ХХІ століття
Возз'єднанню бути! Неймар відвідав прем'єру фільму про себе разом із колишньою дівчиною

Останні новини