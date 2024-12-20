Бій двох найкращих бійців у світі: Неймар – про реванш Усика з Ф'юрі
Неймар
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Зірковий бразильський форвард Неймар оцінив бій-реванш між Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).
Про це футболіст розповів у коментарі TNT Sports Boxing.
"Це буде хороший поєдинок між двома найкращими бійцями світу. Шанси – 50 на 50", – сказав Неймар.
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Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.