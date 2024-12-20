Бій двох найкращих бійців у світі: Неймар – про реванш Усика з Ф'юрі

Зірковий бразильський форвард Неймар оцінив бій-реванш між Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Про це футболіст розповів у коментарі TNT Sports Boxing.

"Це буде хороший поєдинок між двома найкращими бійцями світу. Шанси – 50 на 50", – сказав Неймар.

"I watch boxing and am friends with fighters, I'm happy to be at the event" 🌟



Neymar shares his thoughts on the sport of boxing...#Usyk2Fury | Saturday | LIVE on TNT Sports Box Office ▶️ https://t.co/FXWiFF98Ej pic.twitter.com/A9Tzhhpab0 — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) December 19, 2024

Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Ф'юрі в нашому онлайн-марафоні.

Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.