Зірковий американець: Усик назвав найкращого боксера світу станом на сьогодні
Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO українець Олександр Усик (22-0, 14 КО) вважає американця Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО) найкращим боксером світу.
Усик про це сказав під час бліц-опитування від журналіста TNT Sports.
– Найкращий боксер Великої Британії?
– Зараз? Тайсон Ф'юрі.
– Найкращий боксер США?
– Теренс Крофорд.
– Найкращий в Європі?
– Даніель Лапін.
– Найкращий боксер світу?
– Теренс Кроуфорд.
– Найкращий юний боксер?
– Даніель Лапін.
– Найкращий бій року?
– Усик – Ф'юрі.
– Найкращий нокаут року?
– Можливо, він ще буде, – з посмішкою сказав Усик.
Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.
У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.
Напередодні відбулася церемонія прибуття обох боксерів. Під час цього заходу Олександр Усик розповів, чим буде займатися напередодні поєдинку, а також заявив, що почне думати про британця лише в першому раунді.
Тайсон Ф'юрі своєю чергою впевнений у своїй достроковій перемозі. "Циганський король" заявив, що виконає обіцянку та нокаутує Усика.