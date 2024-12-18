Зірковий американець: Усик назвав найкращого боксера світу станом на сьогодні

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO українець Олександр Усик (22-0, 14 КО) вважає американця Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО) найкращим боксером світу.

Усик про це сказав під час бліц-опитування від журналіста TNT Sports.

– Найкращий боксер Великої Британії?

– Зараз? Тайсон Ф'юрі.

– Найкращий боксер США?

– Теренс Крофорд.

– Найкращий в Європі?

– Даніель Лапін.

– Найкращий боксер світу?

– Теренс Кроуфорд.

– Найкращий юний боксер?

– Даніель Лапін.

– Найкращий бій року?

– Усик – Ф'юрі.

– Найкращий нокаут року?

– Можливо, він ще буде, – з посмішкою сказав Усик.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

Напередодні відбулася церемонія прибуття обох боксерів. Під час цього заходу Олександр Усик розповів, чим буде займатися напередодні поєдинку, а також заявив, що почне думати про британця лише в першому раунді.

Тайсон Ф'юрі своєю чергою впевнений у своїй достроковій перемозі. "Циганський король" заявив, що виконає обіцянку та нокаутує Усика.