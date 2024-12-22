Слава Богу: Ломаченко відреагував на перемогу Усика над Ф'юрі

Чемпіон IBF та IBO у легкій вазі Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) привітав Олександра Усика (23-0, 14 КО) з перемогою над Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО).

Відповідний пост він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Слава Богу! Легенда, без питань! Миру Всім ️️️", – написав російською Ломаченко.

Зазначимо, що українець здобув перемогу одностайним рішенням суддів. Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів. Свою перемогу Усик присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.

Нагадаємо, в першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

На відміну від першого бою, на кону не стояло абсолютне чемпіонство в хевівейті, оскільки влітку Усик звільнив пояс IBF. Нині ним володіє британець Даніель Дюбуа, який після бою піднявся на ринг і запропонував Усику провести реванш – українець погодився.