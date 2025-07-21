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Він його нокаутує: Ф’юрі дав прогноз на бій Джошуа та Пола

Андрій Мошкун — 21 липня 2025, 15:59
Він його нокаутує: Ф’юрі дав прогноз на бій Джошуа та Пола
Тайсон Ф'юрі
Getty Images

Ексчемпіон у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) вважає, що блогер-боксер Джейк Пол (12-1, 7 КО) може перемогти Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO), якщо вони зійдуться в очному двобої.

Про це "Циганський король" розповів Ring Magazine

Ф’юрі зазначив, що йому імпонує сміливість Пола, адже він не боїться викликати на поєдинок навіть габаритніших і досвідченіших суперників.

"Я думаю, Джейк Пол нокаутує Джошуа. Він зараз на підйомі і рухається в правильному напрямку. Він недавно добре впорався з Хуліо Сезаром Чавесом-молодшим, хоча той вже віковий і ще й середньоваговик", – заявив Тайсон Ф’юрі.

Раніше Джейк Пол заявляв, що хоче боксувати на "Вемблі" проти Ентоні Джошуа. Він додав, що вірить у свою перемогу над британцем.

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