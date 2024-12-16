Сенсаційний кривдник Кличка дав прогноз на бій Усик – Ф'юрі

Колишній американський боксер Леймон Брюстер (35-6, 30 КО) рівно оцінює шанси Олександра Усика (22-0, 14 КО) та Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) в реванші.

Про це він сказав у коментарі для Round Elite Boxing.

"Я не знаю, що принесе до рингу Тайсон Ф'юрі. Я вважав, що якби він бився з Усиком так, як він бився з Вайлдером: чинив на нього пресинг, зробив би потворний бій, використав свою вагу, був би грубим, то, напевно, він мав би ще більше успіху.

Або якби він продовжував з ним боксувати, використовуючи свій джеб, свій розмах рук і змусив би Усика вперто працювати, щоб дістатися до нього через довгий джеб... Як робив Кличко.

З іншого боку, Усик є абсолютним чемпіоном. Ви подивіться з ким він бився і звідки вийшов? Потрібно віддати йому належне. Так що бій просто 50 на 50. Я просто хочу побачити хороший бій, справедливий бій без жодних обманів і хитрощів. Нехай переможе найкращий", – сказав Брюстер.