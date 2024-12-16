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Чемпіон Бокс Усик - Ф'юрі 2

Сенсаційний кривдник Кличка дав прогноз на бій Усик – Ф'юрі

Руслан Травкін — 16 грудня 2024, 10:08
Сенсаційний кривдник Кличка дав прогноз на бій Усик – Ф'юрі
Леймон Брюстер (по центру)
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Колишній американський боксер Леймон Брюстер (35-6, 30 КО) рівно оцінює шанси Олександра Усика (22-0, 14 КО) та Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) в реванші.

Про це він сказав у коментарі для Round Elite Boxing.

"Я не знаю, що принесе до рингу Тайсон Ф'юрі. Я вважав, що якби він бився з Усиком так, як він бився з Вайлдером: чинив на нього пресинг, зробив би потворний бій, використав свою вагу, був би грубим, то, напевно, він мав би ще більше успіху.

Або якби він продовжував з ним боксувати, використовуючи свій джеб, свій розмах рук і змусив би Усика вперто працювати, щоб дістатися до нього через довгий джеб... Як робив Кличко.

З іншого боку, Усик є абсолютним чемпіоном. Ви подивіться з ким він бився і звідки вийшов? Потрібно віддати йому належне. Так що бій просто 50 на 50. Я просто хочу побачити хороший бій, справедливий бій без жодних обманів і хитрощів. Нехай переможе найкращий", – сказав Брюстер.

Нагадаємо, Брюстер відомий тим, що в квітні 2004 року нокаутував Володимира Кличка та став чемпіоном світу. Кличко-молодший взяв реванш у липні 2007, впевнено перемігши рішенням суддів.

Зазначимо, що реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.

Зазначимо, що Усик вже завершив свій тренувальний збір та прибув до Саудівської Аравії.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Усик – Ф'юрі 2

Олександр Усик

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