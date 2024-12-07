Реванш не завершить протистояння: Бріггз – про другий бій Усика з Ф'юрі

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Шеннон Бріггз вважає, що реванш чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика з британцем Тайсоном Ф'юрі не завершить протистояння боксерів.

Цитує Бріггза SecondsOut.

"Так, це буде важкий бій. Я думаю, що Ф'юрі буде краще підготовлений до цього бою, ніж у першому бою. Якщо він виграє, буде третій, але він пішов, це буде хороший бій. Я з нетерпінням чекаю цього", – розповів Бріггз.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

Раніше повідомлялося, що Тайсон змінив стратегію на другий поєдинок проти Олександра.