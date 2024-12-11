Колишній суперник Холіфілда та Формана: Усик переможе Ф'юрі

Колишній чемпіон світу Майкл Мурер (52-4-1, 40 КО), який двічі бився з Евандером Холіфілдом (один раз переміг – прим.) та Джорджем Форманом, гадає, що Олександр Усик (22-0, 14 КО) знову здолає Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Його слова цитує Box Nation.

"Перший бій? Я вважаю його близьким, але я віддав би перемогу Усику. Він шульга і феноменальний боєць. В його основі аматорська база, і він став страшенно гарним професійним бійцем. Я маю зняти перед ним капелюх. Моя думка щодо Олександра Усика? У нього просто є розум робити набагато більше. У минулому Тайсон Ф'юрі не був реально хлопцем із боксу. Він випивав, він був не у формі тощо, а Усик був завжди у формі, завжди робив правильні речі. Я вважаю, Усик зупинить його! Напевно, у 10-11 раундах. Я думаю, Усик переможе", – сказав він.

Поєдинок відбудеться в ніч з 21 на 22 грудня 2024 року на стадіоні "Kingdom Arena" в Ер Ріяді, Саудівська Аравія. Точний час бою стане відомий пізніше.

Напередодні стало відомо, що гонорар бою становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.