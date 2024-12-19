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Я ніколи не припиняв тренуватись: Кличко опублікував загадковий пост з Усиком

Руслан Травкін — 19 грудня 2024, 21:32
Я ніколи не припиняв тренуватись: Кличко опублікував загадковий пост з Усиком
Кличко та Усик
https://www.facebook.com/KlitschkoOfficial

Легендарний український боксер Володимир Кличко (64-5, 53 КО) зізнався, що його не хвилює можливе повернення на ринг поки в Україні триває війна. Він також зізнався, що цими вихідними всі його думки пов'язані з реваншем Олександра Усика (22-0, 14 КО) проти Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Про це він повідомив у себе на сторінці в Instagram.

"Останнім часом багато чуток про можливе повернення. Наразі мене не хвилює моє повернення в бокс, а турбує повернення росіян до їхньої країни, за межі України.

І дозвольте прояснити: я ніколи не припиняв тренуватися. Тож, якщо бій і буде, я готовий хоч зараз. Але цього вікенду я просто збираюся подивитися бій талановитого українця. Вперед, Усик! Слава Україні", – написав Кличко.

Зазначимо, що Ф'юрі пообіцяв у реванші бути дуже серйозним та завдати Усику болі, а Олександр звернувся до Тайсона своєю знаменитою фразою.

Нагадаємо, що після пресконференції відбулася 11-хвилинна битва поглядів боксерів, які розділятимуть один ринг у суботу, 21 грудня.

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