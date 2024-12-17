Черкашин: Усик буде ще більш мобільним у реванші з Ф'юрі

Володар титулу WBC International у середній вазі Федір Черкашин (25-1, 15 КО) назвав сильні сторони чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО) та Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Про це боксер розповів у коментарі XSPORT.

"Очікування від реваншу завжди високі, особливо, коли мова йде про таких майстерних бійців як Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі. На мою думку, бій обіцяє бути ще більш тактичним та напруженим, оскільки обидва боксери зроблять висновки з першого поєдинку. Усик, ймовірно, намагатиметься використати свою швидкість та роботу ніг, а Ф'юрі – свою фізичну міць та габарити, тобто буде робити трошки брудний бокс. Так, ми не побачили цього у першому поєдинку", – розповів він

Черкашин також назвав сильні сторони обох боксерів. Ф'юрі має вражаючий боксерський інтелект, а Усик здатний адаптуватися до будь-якого суперника.

"Ф'юрі – боєць, який добре адаптується до суперників, він має вражаючий боксерський інтелект, здатність змінювати стиль ведення бою. Якщо у першому поєдинку щось не спрацювало у нього, то у реванші він може бути ще агресивнішим, збільшити тиск та спробувати затиснути Усика у ближньому бою. Все буде залежати від його фізичної підготовки та мотивації, бо можна побачити, що Ф'юрі теж людина настрою, все може бути добре, йти за його планом, а потім щось змінюється у цій голові. Усик відомий своєю здатністю адаптуватись до будь-якого суперника. У реванші можна очікувати, що він буде ще більш мобільним, створювати такі складні кути для атаки та намагатиметься перебоксувати Ф'юрі завдяки швидкості та техніки. Можливо, Усик спробує підвищити інтенсивність своїх атак та активніше працювати серіями, щоб компенсувати цю фізичну перевагу британця", – сказав Черкашин.

Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.