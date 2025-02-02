Черкашин нокаутував ганського боксера в США

Український боксер, який представляє Польщу, Федір Черкашин (25-1, 15 KO) здобув упевнену перемогу над ганцем Патріком Аллотеєм (44-7, 34 KO).

Поєдинок, що відбувся в американському Ньюарку в ніч з 1 на 2 лютого, завершився достроково.

Якщо в першому раунді український боксер обережно діяв та не поспішав атакувати суперника, то вже в наступній 3-хвилинці Черкашин тричі відправив Аллотея в нокдаун після чого суддя зупинив бій.

Нагадаємо, що у жовтні українець завоював титул WBC International у середньому дивізіоні, який став для 28-річного уродженця Харкова першим у кар'єрі.

Зазначимо, що титулом чемпіона WBA у ваговій категорії Федора Черкашина володіє кубинець Ерісланді Лара, пояс WBC має Карлос Адамес з Домініканської Республіки, а казах Жанібек Алімханули є чемпіоном за версіями IBF та WBO.