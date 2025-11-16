Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Черкашин визначився з датою повернення у ринг

Володимир Варуха — 16 листопада 2025, 10:53
Черкашин визначився з датою повернення у ринг
Федір Черкашин

Українсько-польський середньоваговик Федір Черкашин проведе свій наступний поєдинок 22 листопада.

Про це боксер повідомив у соцмережах.

Для Черкашина це буде перший бій у Мексиці, де він продовжить рух уперед у претендентських перегонах. Нині спортсмен живе у США, де проходить основний етап підготовки та регулярно спарингує з місцевими боксерами.

У своєму попередньому поєдинку Черкашин здобув яскраву перемогу нокаутом над досвідченим Патріком Аллотеєм.

Зараз Федір володіє титулом WBC International у середній вазі.

Раніше українець Арнольд Хегай програв у бою за титул

WBC Федір Черкашин

Федір Черкашин

Черкашин нокаутував ганського боксера в США
Черкашин: Усик буде ще більш мобільним у реванші з Ф'юрі
Черкашин завоював перший пояс у карʼєрі
Черкашин проведе бій за титул WBC International
Черкашин технічним нокаутом переміг мексиканця Коту

Останні новини