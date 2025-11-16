Черкашин визначився з датою повернення у ринг
Федір Черкашин
Українсько-польський середньоваговик Федір Черкашин проведе свій наступний поєдинок 22 листопада.
Про це боксер повідомив у соцмережах.
Для Черкашина це буде перший бій у Мексиці, де він продовжить рух уперед у претендентських перегонах. Нині спортсмен живе у США, де проходить основний етап підготовки та регулярно спарингує з місцевими боксерами.
У своєму попередньому поєдинку Черкашин здобув яскраву перемогу нокаутом над досвідченим Патріком Аллотеєм.
Зараз Федір володіє титулом WBC International у середній вазі.
