Черкашин визначився з датою повернення у ринг

Українсько-польський середньоваговик Федір Черкашин проведе свій наступний поєдинок 22 листопада.

Про це боксер повідомив у соцмережах.

Для Черкашина це буде перший бій у Мексиці, де він продовжить рух уперед у претендентських перегонах. Нині спортсмен живе у США, де проходить основний етап підготовки та регулярно спарингує з місцевими боксерами.

У своєму попередньому поєдинку Черкашин здобув яскраву перемогу нокаутом над досвідченим Патріком Аллотеєм.

Зараз Федір володіє титулом WBC International у середній вазі.

Раніше українець Арнольд Хегай програв у бою за титул