Суддя насправді погано зробив усім: Черкашин оцінив перемогу Усика над Верховеном

Польський боксер Федір Черкашин (27-1, 17 КО) висловився про перемогу Олександра Усика (25-0, 16 КО) над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном (1-1, 1 КО).

Його слова передає Sport.ua.

Зокрема, він оцінив зупинку бою наприкінці 11 раунду, яка викликала чимало дискусій. Уродженець Харкова заявив, що це було погане рішення від судді:

"Рано. Рання зупинка. Я згоден, можна говорити, що Олександр – справжній боксер, а Верховен – кікбоксер, який втомився. Але за правилами був гонг. Я послухав багато коментарів, у тому числі Пітера Ф'юрі. Він розповів, що говорив із рефері, а той зізнався, що не чув гонгу. Я сьогодні був у залі на тренуванні, до нас прийшов рефері, який працював на боях Кроуфорда, на поєдинку Усик – Гассієв. Я запитав у нього, як йому зупинка, той сказав, що суддя жорстко накосячив. Він сказав, що рефері справді міг не чути гонг, але він повинен був почути стукіт за 10 секунд до кінця раунду. Це завжди дуже гучно. Рання зупинка, ми не знаємо, що було б у 12-му раунді".

Боксер додав, що це рішення стало поганим для всіх. Адже через нього чимало критики отримав й Олександр Усик, який домінував наприкінці битви та міг здобути більш переконливу перемогу в останньому раунді.

"Суддя насправді погано зробив усім. Він погано зробив Верховену, але він підставив й Усика. Може Олександр у 12-му раунді все віддав би та взагалі оформив дострокову перемогу. Мені здається, що Усика таки критикують, що він вже не такий недоторканний, як це було раніше. Просто розумієш, раніше Олександр завжди був стороною В. Його списували перед першим боєм із Джошуа, перед першим боєм із Ф'юрі. Він зі своєю вірою в Бога, із важкими тренуваннями завжди виходив у ринг максимально зібраним. З Верховеном було так, що ставили питання, в якому раунді переможе, у першому чи шостому. Може правда не вистачало мотивації", – сказав Черкашин.

Нагадаємо, що Олександр Усик переміг технічним нокаутом Ріко Верховена за одну секунду до завершення 11 раунду. Він спочатку відправив нідерландця в нокдаун, а згодом почав його забивати в кутку рингу, через що рефері зупинив бій.

Без урахування тієї 3-хвилинки українець мінімально поступався на картках суддів. Один віддавав перевагу кікбоксеру 96:94, а двоє інших фіксували нічию 95:95.