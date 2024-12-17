Бюджет андеркарту Усик – Ф’юрі вимірюється мільйонами доларів

У суботу, 21 грудня, в Саудівської Аравії відбудеться матч-реванш Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі. А в андеркарті цього боксерського вечора свої поєдинки проведуть відразу троє українців.

29-річний Андрій Новицький, який виступає в хевівейті, має бездоганний послужний список (13 перемог в 13 боях, 10 нокаутів) та рингнейм Rampage, зустрінеться з мексиканцем, що проживає в США, Едгаром Раміресом (на професійному рингу 10 перемог, 1 поразка та 1 нічия). На кону бою буде стояти титул WBC International.

Після Андрія в ринг вийде 27-річний Даніель Лапін (10 перемог в 10 боях). Його суперником буде француз Ділан Колін (14 перемог в 14 боях).

І в головному поєдинку андеркарту 29-річний Сергій Богачук (26 боїв, 24 перемоги, з них 23 нокаутом, 2 поразки), що проживає зараз в Лос-Анджелесі, зустрінеться з британцем Девісом.

Кожен з українців отримує дуже непоганий як для свого рівня гонорар за ці бої. Всього в рамках андеркарту заплановано 9 поєдинків. Чемпіон попросив молодого українського промоутера Влада Єлісєєва спрогнозувати сумарний бюджет андеркарту.

На думку Влада, його бюджет буде складати приблизно 3 мільйони доларів. Якщо він відповідає дійсності, в середньому кожен з боксерів, які виходять в ринг Kingdom Arena, заробить понад 150 тисяч доларів. Причому за оцінкою Чемпіона гонорари українців будуть вище середніх.

Нагадаємо, що бій між Усиком та Ф'юрі відбудеться у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Перша зустріч боксерів завершилась перемогою українця роздільним рішенням суддів.

Раніше Усик розповів про свої плани після бою з "Циганським королем". Окрім того, став відомий гонорар боксерів за майбутній поєдинок.

Максим Розенко, Чемпіон