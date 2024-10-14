Тренер Ф'юрі пояснив, за рахунок чого британець переможе Усика у реванші

Реванш між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком відбудеться 21 грудня

Член тренерського штабу Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 KO) Енді Лі висловився про реванш британця з Олександром Уском (22-0, 14 KO), наголосивши, що "Циганський король" переможе українця за рахунок хорошої підготовки.

Слова Лі наводить Secondsout.

"Як Ф'юрі переможе? Він просто добре підготується. Тайсон буде у найкращій формі, от і все. Він буде гострішим і зможе підтримувати темп своїх атак. Тайсон може сильно покращитися з моменту першого бою", – зазначив тренер британця.

Нагадаємо, бій-реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року. Українець переміг британця в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.