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Тренер Ф'юрі пояснив, за рахунок чого британець переможе Усика у реванші

Олексій Мурзак — 14 жовтня, 16:45
Тренер Ф'юрі пояснив, за рахунок чого британець переможе Усика у реванші
Реванш між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком відбудеться 21 грудня
Getty Images

Член тренерського штабу Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 KO) Енді Лі висловився про реванш британця з Олександром Уском (22-0, 14 KO), наголосивши, що "Циганський король" переможе українця за рахунок хорошої підготовки.

Слова Лі наводить Secondsout.

"Як Ф'юрі переможе? Він просто добре підготується. Тайсон буде у найкращій формі, от і все. Він буде гострішим і зможе підтримувати темп своїх атак. Тайсон може сильно покращитися з моменту першого бою", – зазначив тренер британця.

Нагадаємо, бій-реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року. Українець переміг британця в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.

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