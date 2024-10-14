Він на спаді: Сенченко дав свій прогноз на реванш Усик – Ф'юрі

Колишній чемпіон світу В’ячеслав Сенченко вважає, що чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 KO) достроково переможе колишнього чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 KO) у реванші.

Про це український боксер сказав в інтерв'ю Ukrsport.

"Я думаю, що Усик зможе виграти Фʼюрі. Цілком можливо, що це буде навіть дострокова перемога українця.

У Фʼюрі просто вже пройшов його пік, він на спаді. Не думаю, що він буде кращим, ніж у першому бою. Вважаю, що Олександр Усик зможе перемогти у цьому поєдинку", – сказав Сенченко.