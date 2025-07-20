Колишній суперник Усика кількома словами оцінив перемогу українця над Дюбуа

Колишній чемпіон світу в крузервейті (до 91,2 кг) Тоні Белью (30-3-1, 20 КО) коротко відреагував на перемогу Олександра Усика (24-0, 15 КО) над Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).

У соцмережі "Х" він закликав фанатів боксу просто насолоджуватися побаченим.

" Не будьте шоковані! Просто оцініть те, що ви бачите!", – написав британець.

Зазначимо, що Белью був суперником Усика. Українець нокаутував Тоні у восьмому раунді. Їхній двобій відбувся у листопаді 2018 року.

Це був другий бій між Усиком та Дюбуа. Перший відбувся у 2023 році, тоді Усик здобув перемогу нокаутом у 9-му раунді.

Після бою із британським боксером Олександр Усик провів битву поглядів із відомим американським блогером Джейком Полом, а на пресконференції українець заявив, що бій за правилами ММА з Полом можливий.

Окрім того, український чемпіон у флешінтерв'ю заявив про можливий третій поєдинок із Тайсоном Ф'юрі, а промоутер Френк Воррен розповів, що WBO вимагатиме захисту титулу проти Джозефа Паркера.

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх водночас хоче побачити бій Усика з Мозесом Ітаумою.

Нагадаємо, що в андеркарді поєдинку український надважковаговик Владислав Сіренко (22-0-1, 19 КО) поступився британцю Соломону Дакресу (10-1, 3 KO). Ця поразка стала для українського боксера першою на професійному рингу.

Водночас перемогу над британцем Льюїсом Едмондсоном святкуав володар титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі Даніель Лапін (12-0, 4 КО).