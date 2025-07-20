Він занадто перестарався: легендарний Льюїс – про підсумок реваншу Усик – Дюбуа
Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Леннокс Льюїс прокоментував перемогу абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) над колишнім володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО), зазначивши, що британець занадто перестарався.
Його слова наводить Seconds Out.
"Дюбуа надто перестарався. Він так сильно хотів цього бою. Він хотів дістатися до Усика, але не зміг. Усик чудово рухається, він – великий чемпіон і прорахував його. Його постійні рухи працюють, особливо проти великих боксерів.
На мій погляд, Дюбуа ще молодий і може повернутися. Це важка поразка, але він ще може повернутися", – впевнений Льюїс.
Раніше сам британець після бою заявив, що обов'язково повернеться.
Нагадаємо, Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим в історії, кому підкорилося це досягнення.