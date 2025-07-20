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Він занадто перестарався: легендарний Льюїс – про підсумок реваншу Усик – Дюбуа

Олексій Мурзак — 20 липня 2025, 19:15
Він занадто перестарався: легендарний Льюїс – про підсумок реваншу Усик – Дюбуа
secondsout

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Леннокс Льюїс прокоментував перемогу абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) над колишнім володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО), зазначивши, що британець занадто перестарався.

Його слова наводить Seconds Out.

"Дюбуа надто перестарався. Він так сильно хотів цього бою. Він хотів дістатися до Усика, але не зміг. Усик чудово рухається, він – великий чемпіон і прорахував його. Його постійні рухи працюють, особливо проти великих боксерів.

На мій погляд, Дюбуа ще молодий і може повернутися. Це важка поразка, але він ще може повернутися", – впевнений Льюїс.

Раніше сам британець після бою заявив, що обов'язково повернеться.

Нагадаємо, Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим в історії, кому підкорилося це досягнення.

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