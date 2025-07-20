Обов'язково повернуся: Дюбуа пояснив поразку у реванші з Усиком

Колишній володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) відреагував на поразку проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Про це боксер розповів у коментарі після поєдинку.

"Я мушу віддати йому належне за виступ. Я виклався на повну. Це був просто один день. Можливо, деякі речі я міг би зробити краще, але заслуги цього чоловіка беззаперечні. Я ще повернусь", – розповів боксер.

Також британець відповів на запитання, чому він не завдавав достатньої кількості ударів по корпусу українця.

"Я просто бився, повністю був у бою, намагався підіймати темп раунд за раундом, але маємо те, що маємо. Я повернуся. Я хочу подякувати всім, хто прийшов. Я зробив все, що міг. Ми попрацюємо над помилками та повернемося знову", – сказав Дюбуа.

Нагадаємо, Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим в історії, кому підкорилося це досягнення.