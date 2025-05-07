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Бронзовий призер ОІ-2008 поділився очікуваннями від реваншу Усик – Дюбуа

Руслан Травкін — 7 травня 2025, 09:34
Бронзовий призер ОІ-2008 поділився очікуваннями від реваншу Усик – Дюбуа
Девід Прайс
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Британський боксер Девід Прайс (25-6, 20 КО) вважає, що Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) матиме більше шансів на перемогу в реванші з Олександром Усиком (23-0, 14 КО), ніж у першому бою. Девід вважає, що його земляк додав за цей час.

Про це Прайс заявив у коментарі для DAZN.

"Я вважаю, що імпульс і досвід, отриманий Дюбуа після першого бою, дають йому значно кращі шанси.

У першому бою Усик майже не промахувався по Дюбуа, але з того часу Дюбуа здобув перемоги над сильними суперниками в разючому стилі, а імпульс – це дуже важливо.

Ми всі знаємо, що Усик – головна фігура, він абсолютний чемпіон, але мав два дуже напружені бої з Тайсоном Ф'юрі. Можна припустити, що він може почати здавати, тоді як Дюбуа, можливо, тільки наближається до свого піку", – заявив Прайс.

Прайс в аматорах вигравав чемпіонат Європи. На Іграх-2008 ставав бронзовим призером. На профі-ринзі зазнавав поразки від Тоні Томпсона, Олександра Повєткіна, Дерека Чісори та інших.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде у Лондоні 19 липня.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

У тому двобої британський боксер відправив українця в нокдаут забороненим ударом нижче поясу, через що суперечки тривають й досі.

Раніше Дюбуа дуже зухвало висловився про те, що буде "бойовою машиною" у другому поєдинку з Олександром.

Бокс Олександр Усик Даніель Дюбуа

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