Усик, Дерев'янченко, Стапаненко та інші: реакція українського спорту на перемогу Берінчика над Наваррете

Денис Берінчик (19-0-0, 9 КО) переміг у поєдинку за звання чемпіона світу за версією WBO в легкій вазі мексиканця Емануеля Наваррете (38-1-1, 31 КО).

Бій тривав усі 12 раундів і завершився роздільним рішенням суддів — 115:113, 116:112, 112:116.

Чемпіон зібрав реакцію українського спорту на перемогу українського боксера.

Динамо Київ

"Дякуємо за перемогу"

Форвард Динамо Владислав Ванат

"Чемпіон х2"

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко

"Браво, козаки"

Український боксер Сергій Дерев'янченко

Олександр Зінченко

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва

"Денис Берінчик — новий чемпіон світу в легкій вазі за версією WBO. Вітання, чемпіоне! "

Олександр Усик, який цієї ночі також виграв історичний бій, поділився емоціями