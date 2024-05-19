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Усик, Дерев'янченко, Стапаненко та інші: реакція українського спорту на перемогу Берінчика над Наваррете

— 19 травня, 13:00
Усик, Дерев'янченко, Стапаненко та інші: реакція українського спорту на перемогу Берінчика над Наваррете

Денис Берінчик (19-0-0, 9 КО) переміг у поєдинку за звання чемпіона світу за версією WBO в легкій вазі мексиканця Емануеля Наваррете (38-1-1, 31 КО).

Бій тривав усі 12 раундів і завершився роздільним рішенням суддів — 115:113, 116:112, 112:116.

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