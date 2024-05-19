Берінчик — про наступного суперника: Ломаченко, Стівенсон, мені п***й

Українець Денис Берінчик (19-0-0, 9 КО) заявив, що готовий до будь-якого суперника після перемоги в поєдинку за звання чемпіона світу за версією WBO в легкій вазі над Емануелем Наваррете (38-1-1, 31 КО).

Про це український боксер розповів після бою.

"Дякую моєму тренеру, команді, промоутерам. Усик мій друг, це чудово, що він виграв. Українці неймовірні бійці. Наваррете, справжній чемпіон, дуже дякую йому. Наступний суперник? Може Ломаченко, може Шакур Стівенсон, може Кейшон Девіс або Раймон Мураталла, мені п***й", — сказав Берінчик.

Shakur. Keyshawn. Muratalla.



Denys Berinchyk has eyes on the whole lightweight division 🏆 pic.twitter.com/xLhhSu6YF0 — Top Rank Boxing (@trboxing) May 19, 2024

Нагадаємо, що поєдинок Берінчик — Наваррете тривав усі 12 раундів і завершився роздільним рішенням суддів — 115:113, 116:112, 112:116.