Дружина Усика вибігла на ринг після бою з Дюбуа, щоб привітати чоловіка теплими обіймами
Після яскравої перемоги Олександра Усика над Даніелем Дюбуа у Лондоні відбувся момент, який зворушив навіть найсуворіших фанатів боксу.
До рингу піднялася його дружина Катерина – вона не перетнула канати, а зупинилася збоку, чекаючи коханого.
Усик, щойно завершивши святкування, підійшов до неї. Подружжя обійнялося та ніжно поцілувалося, розділивши щасливу мить перемоги на очах у всього залу.
Цей щирий момент любові та підтримки між чоловіком і дружиною швидко став вірусним у соцмережах, а користувачі масово радіють за Олександра та чуттєву підтримку з боку дружини.
Нагадаємо, у п'ятому раунді Усик ефектно нокаутував Даніеля Дюбуа, ставши володарем усіх п'ятьох титулів. Завдяки цій перемозі українець увійшов в історію, встановивши унікальне досягнення.
Раніше повідомлялося, що Олександр дав ім'я удару, яким брутально нокаутував британського опонента.