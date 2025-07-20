Дружина Усика вибігла на ринг після бою з Дюбуа, щоб привітати чоловіка теплими обіймами

Після яскравої перемоги Олександра Усика над Даніелем Дюбуа у Лондоні відбувся момент, який зворушив навіть найсуворіших фанатів боксу.

До рингу піднялася його дружина Катерина – вона не перетнула канати, а зупинилася збоку, чекаючи коханого.

Усик, щойно завершивши святкування, підійшов до неї. Подружжя обійнялося та ніжно поцілувалося, розділивши щасливу мить перемоги на очах у всього залу.

Цей щирий момент любові та підтримки між чоловіком і дружиною швидко став вірусним у соцмережах, а користувачі масово радіють за Олександра та чуттєву підтримку з боку дружини.

Нагадаємо, у п'ятому раунді Усик ефектно нокаутував Даніеля Дюбуа, ставши володарем усіх п'ятьох титулів. Завдяки цій перемозі українець увійшов в історію, встановивши унікальне досягнення.

Раніше повідомлялося, що Олександр дав ім'я удару, яким брутально нокаутував британського опонента.