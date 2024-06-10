Ще один манкурт: уродженець Херсона радий боксувати в Москві

Український боксер Дмитро Щербина (16-2-1, 4 КО) проведе бій у столиці країни-терористки.

Про це повідомила російська промоутерська компанія Dustum Boxing.

В Instagram Dustum Boxing місце народження Щербини представили як "Херсон, Росія". Сам боксер заявив, що "завжди хотів побувати в Москві і це для нього хороша подія".

Зазначимо, що ще в жовтні 2021 року, тобто менш ніж за півроку до початку повномасштабного вторгнення Щербина, боксував у Києві. Після того він провів 4 поєдинки в Німеччині та ще 1 — в Ізраїлі.

Нагадаємо, напередодні зірковий американський боксер зізнався в любові до росіян, а потім написав, що треба готуватися до війни з РФ.